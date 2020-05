Vrijwilligers laten kinderen zonder tuin ravotten op speelplein: “Thuis zitten ze met vijf in een klein appartementje” JCV

15 mei 2020

11u50 1 Brussel In de Tivolistraat klinkt ook tijdens de coronacrisis elke dag het lawaai van spelende kinderen. In de dichtbevolkte wijk hebben veel gezinnen geen tuin en wonen ze in zeer kleine appartementen. Om te zorgen voor een uitlaatklep voor de meest kwetsbaren sloegen verschillende organisaties uit laag-Laken de handen in elkaar. Een braakliggend terrein is er nu omgevormd tot een speelterrein waar kinderen van kwetsbare gezinnen nu samen kunnen ravotten.

Verschillende vzw’s waren op het braakliggende terrein al druk aan de slag om er een buurtproject rond een wafelkraam, de Guinguette à Gaufre (gag), op te zetten. April moest normaal de openingsdatum worden, maar corona gooide roet in het eten. “Daarom hebben we samen beslist om iets te doen voor de gezinnen in de buurt”, zegt Timo Vantyghem van Gemeenschapscentrum Nekkersdal. “Veel van hen hebben immers geen tuin en ze zitten opeengepakt in kleine appartementen. Het terrein ligt nu nog braak, maar is goed geschikt om op te spelen. Wij regelen het terrein en andere vzw’s uit de wijk zorgen voor de begeleiding van de gezinnen. Zij baseren zich op mond-aan-mondreclame, we willen immer dat de gezinnen die dit het meest nodig hebben, het terrein kunnen gebruiken.”

Ravotten

Een van die vzw’s is L’Intertice, zij zorgen ondertussen voor de begeleiding van een dertigtal kinderen. “We voorzien hier de ruimte die ze thuis niet hebben”, zegt begeleidster Emilie Steffens. “Daar zitten ze vaak met drie, vier, of vijf kinderen in een eenkamerappartement. Daar is samenleven en samen spelen heel moeilijk. Een ander probleem is dat veel mensen schrik hebben om buiten te komen, terwijl de kinderen echt moeten spelen. We proberen hen dan ook te overtuigen om toch naar ons te komen spelen en dat dat in veilige omstandigheden gebeurt.”

Om die veilige omstandigheden te garanderen is er wel wat organisatie nodig. “We laten de kinderen per gezin spoelen zodat ze niet uit hun bubbel komen”, zegt Steffens. “Zij krijgen elk een uurtje de tijd om te ravotten en daarna ontsmetten we alles waar ze mee in contact zijn gekomen. We hebben hier ons kraam en wat kleine speeltuigen, maar de kinderen gaan zelf aan de slag met wat er ligt. Tussendoor proberen we hen ook wat kleine lessen te geven. De kinderen gaan niet naar school en verliezen immers hun link met het leren. Zo spelen ze al snel hun taalkennis kwijt. Door hen enkele simpele lessen te geven, brengen we wat structuur en zorgen we ervoor dat die kennis toch behouden blijft.”



