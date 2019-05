Vrijspraak voor man die traangas in ogen agenten zou gespoten hebben na ‘Mars tegen Marrakesh’ WHW

23 mei 2019

14u14 0 Brussel Een man die ervan verdacht werd op de Mars tegen Marrakesh traangas in het gezicht van agenten te hebben gespoten is vrijgesproken. Eerder werd nog tien maanden cel tegen hem gevorderd.

Op 16 december kwam het tot zware rellen na de zogenaamde ‘Mars tegen Marrakesh’. Tientallen betogers geraakten slaags met de ordediensten en vernielden de omgeving rond het Berlaymontgebouw. Eerder kreeg een betoger al een celstraf van negen maanden voor zijn aandeel in de rellen.

Een man die in de nasleep van de mars de VRT bedreigde kreeg een werkstraf. Tegen een derde betoger, een 35-jarige man uit Waregem, werd vorige maand een celstraf van tien maanden gevorderd. “Hij brak door de linies van de ordediensten en viel een agent aan die de cameraploeg van de politie moest beschermen. Hij spoot met traangas onder de helm recht in de ogen van de agent. Hetzelfde deed hij met een andere agent die toesnelde om zijn collega te helpen”, aldus het parket. De getuigenis van een van de agenten was voor het parket een doorslaggevend element.

Gebrek aan beelden

Zijn advocaat Boris Reynaerts had zich bij de behandeling van het dossier al hevig verzet tegen de vordering. “In dit dossier zit geen enkel objectief element. Er zijn geen getuigen verhoord en zelfs mijn cliënt werd niet verhoord. Bovendien zijn er zelfs geen camerabeelden van het beweerde incident.” Het is vooral het laatste argument dat het hele dossier ondermijnde. “Ik heb hier al veel dossiers op mijn bord gekregen over uit de hand gelopen betogingen. Dit is echter de allereerste keer dat er geen beelden beschikbaar zijn”, stelde de rechter zich ook vragen bij het gebrek aan beelden. Uiteindelijk mondde dit uit in de vrijspraak voor de man.

De vraag rest waarom er geen beelden van het beweerde incident gemaakt werden. “Mijn cliënt had traangas dat de politie overvloedig gebruikte in zijn gezicht gekregen. Hij was op een paaltje aan het bekomen toen een Franstalige agent hem sommeerde weg te gaan. Hij begreep echter geen jota van wat hem werd gezegd. Even later werd hij hardhandig vastgegrepen en naar het commissariaat gebracht”, opperde Reynaerts eerder in zijn pleidooi. “Misschien zijn er wel degelijk beelden gemaakt aangezien de beweerde slachtoffers toch net de cameraploeg bewaakten. Misschien staan er op die beelden wel zaken die het verhaal van mijn cliënt dat hij overdreven hardhandig werd aangepakt bevestigen? En misschien worden daarom deze beelden in dit dossier niet gebruikt?”