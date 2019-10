Vrijgesproken verdachte van doodslag op horecakoning eist compensatie van Belgische staat: “De voorbije elf jaar hebben een zware impact gehad op mijn leven” SHVM

30 oktober 2019

13u51 0 Brussel Tarek Ladhari (64), die tien jaar lang verdacht werd van de moord op de “koning van de beenhouwersstraat” Denis Debouverie (74), werd vorige week vrijgesproken door de assisenjury. Maar daar laat hij het naar eigen zeggen niet bij. “Ik heb een jaar onschuldig in de gevangenis gezeten. Deze week nog zal ik samenzitten met mijn advocaten om te bekijken welke stappen ik kan ondernemen tegen de Belgische staat.”

De 64-jarige Tarek Ladhari, die restaurant La Petite Fontaine uitbaatte, stond terecht voor de doodslag op Denis Debouverie, de eigenaar van heel wat panden in het Ilot Sacré en van het restaurant van Ladhari. Debouverie werd in 2008 dood teruggevonden in het bureau boven zijn restaurant La Vieille Ville. Ladhari zat een jaar lang in de gevangenis.

Ladhari heeft altijd ontkend dat hij iets met de zaak te maken had, en ook in de rechtbank meende de jury dat speurders bepaalde onderzoeken achterwege hebben gelaten, waardoor bepaalde hypotheses niet geverifieerd konden worden. Zo werd het motief, namelijk een ruzie tussen de twee over zakelijke belangen, als onvoldoende bewijsmateriaal beschouwd. Ook disputen die Debouverie had met andere personen, werden niet onderzocht. Ladhari liep zo’n negen jaar op vrijersvoeten rond, maar werd vorige week definitief vrijgesproken door de assisenjury.

Zwaard van Damocles

Omdat hij naar eigen zeggen een jaar lang onschuldig in de gevangenis gezeten heeft, eist hij nu een compensatie van de Belgische staat. “Deze week nog zit ik samen met mijn advocaten om te bekijken hoe we dit gaan aanpakken”, reageert Ladhari. “De laatste elf jaar waren zeer stressvol voor mij en hebben een zware impact gehad. Het hele gebeuren is impressionant voor iemand die nog nooit een voet in de rechtbank heeft gezet”, vertelt hij. “Wanneer het zwaard van Damocles je boven het hoofd hangt, verdwijnt je levenslust. Het jaar dat ik in de gevangenis zat, heb ik amper gegeten. Je ziet niemand en je voelt je afgesloten van de buitenwereld. Ik kan niet beschrijven hoe het voelt om een vonnis af te wachten waarvan je weet dat het de rest van je toekomst zal begeleiden, als je al een toekomst hebt, want dat weet je op dat moment niet.”