Vriendengroep veroordeeld voor seksueel misbruik van één van hun vriendinnen Wouter Hertogs

03 maart 2020

12u58 0 Brussel Acht jongeren zijn veroordeeld tot celstraffen tot acht jaar voor hun aandeel in een groepsverkrachting. Een 20-jarige vrouw werd eind 2017 meermaals gedwongen tot seks door haar toenmalig vriendje. Bovendien moest ze van hem ook seks hebben met zijn vrienden.

Acht van de negen beklaagden werden vervolgd voor de groepsverkrachtingen, een negende man stond terecht voor schuldig verzuim. Een Brusselse jongeman had zijn vriendin gevraagd om seks te hebben met zijn vrienden. Dat gebeurde in vier opeenvolgende weekends in november en december 2017 in Sint-Joost-Ten-Node. Toen de relatie tussen het slachtoffer en haar vriendje voorbij was, diende de vrouw klacht in en startte het gerecht met een onderzoek. De toenmalige vriend van de jonge vrouw werd vandaag veroordeeld tot 8 jaar cel. Drie andere beklaagden kregen gevangenisstraffen opgelegd van 6 en 7 jaar. Vier anderen kregen straffen van 3 tot 5 jaar met uitstel. De man die terechtstond voor schuldig verzuim, werd bij verstek veroordeeld tot 1 jaar cel.

“Het is opvallend dat er zware straffen werden uitgesproken tegen enkele beklaagden, en anderen een straf met uitstel hebben gekregen”, aldus advocaat Marijn Van Nooten, die een van de mannen verdedigde. “We moeten het vonnis nog grondig bestuderen, maar het lijkt erop dat de rechtbank rekening heeft gehouden met de spijtbetuigingen. De beklaagden die de feiten hebben toegegeven en hun spijt hebben betuigd, hebben een straf met uitstel gekregen. De anderen hebben zware effectieve straffen gekregen.”