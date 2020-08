Vrienden en familie herdenken dood Mehdi (17) Onderzoek naar dodelijke aanrijding door politiewagen afgerond Wouter Hertogs

20 augustus 2020

22u54 0 Brussel Het onderzoek naar de dood van Mehdi Bouda (17) is afgerond. Binnenkort zal het dossier voor de Brusselse raadkamer vastgesteld worden. Exact een jaar geleden werd de jongen aangereden door een politiewagen. Donderdagavond kwamen tientallen vrienden en familie samen om de dood van de jongen te herdenken.

Op 20 augustus 2019, iets voor middernacht, werd de zeventienjarige kunstenstudent Mehdi Bouda gegrepen door een politiewagen op enkele meters van de Ravensteingalerij. De jongeman overleeft de aanrijding niet. De politiewagen was op weg naar een interventie en schepte de jongen op, die ter plaatse overleed. Volgens de politie was Mehdi Bouda op de vlucht geslagen toen politiemensen zijn identiteit wilden controleren aan de Kunstberg, in het kader van een drugscontrole. De politie-inspecteurs liepen de jongen achterna doorheen de Ravensteingalerij, waarna de tiener werd aangereden door een politiewagen die op weg was voor een andere opdracht. Volgens het gerechtelijk onderzoek reed die politiewagen zonder sirene. Dat onderzoek is nu afgerond. De onderzoeksrechter heeft het dossier meegedeeld aan het parket dat nu zijn vordering voorbereidt. Het dossier zal binnenkort worden vastgesteld voor de raadkamer.

Exact 1 jaar na het dodelijk ongeval herdachten tientallen mensen de dood van de tiener. Vele mensen staken een kaars aan en haalden herinneringen boven. Initiatiefnemer van de wake was zijn broer Ayoub. Onder het motto ‘justice pour Mehdi’ vonden toespraken plaats waarna een minuut stilte ter nagedachtenis van Mehdi gehouden werd. “We blijven vechten voor gerechtigheid. De waarheid moet bovenkomen!”, aldus Ayoub.