Vrachtwagen rijdt fietsster (34) aan vlakbij voetgangerszone: “Had daar niet mogen rijden” Stephanie Romans

24 september 2020

13u54 156 Brussel Een fietsster (34) is ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen in de buurt van de voetgangerszone aan de Verversstraat. De vrachtwagenbestuurder sloeg rechtsaf, terwijl de vrouw rechtdoor ging.



De vrachtwagen en de fietsster kwamen rond 11.30 uur allebei uit de Verversstraat. De vrouw op de fiets ging rechtdoor, terwijl de vrachtwagen de Anspachlaan op wilde rijden. De bestuurder merkte de vrouw niet op in de bocht, waardoor ze met haar fiets onder het voorwiel terechtkwam.

De vrouw is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste informatie zou de vrouw niet in levensgevaar zijn. Artsen moeten haar nog verder onderzoeken om dat te bevestigen.

De politie onderzoekt het ongeval nog, maar weet wel dat de vrachtwagen niet in op de Anspachlaan had mogen rijden. “Dat gebied is tussen 4 en 11 uur toegankelijk voor vrachtwagens om te kunnen laden en lossen", zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Om 11.30 uur had de bestuurder daar dus eigenlijk niet meer mogen zijn.”

