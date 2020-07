Vorst zoekt peters en meters voor speelstraten JCV

03 juli 2020

10u40 0 Brussel De gemeente Vorst wil deze zoemer haar inwoners de mogelijkheid geven om zo veel mogelijk speelstraten in te richten. Ze moeten daarvoor wel voor elke speelstraat 3 peters en meters vinden.

Vorstenaren die dit wensen, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente om een straat in te richten als speelstraat. Het project moet ondersteund worden door minstens drie meters en/of peters. Die moeten in de straat wonen of in het gedeelte van de straat waarvoor het project wordt uitgevoerd. Zij moeten onder meer hun medebewoners informeren en op de vastgelegde tijdstippen de hekken plaatsen.

“Speelstraten bieden uitstekende mogelijkheden om zijn buren te leren kennen, om allerlei recreatieve of artistieke activiteiten te organiseren, te sporten of over de hele breedte van de weg met de bal te spelen,” zegt Esmeralda Van den Bosch (Ecolo-Groen), schepen van mobiliteit. “Deze zones zijn tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en de omwonenden kunnen er over de hele breedte van de weg bewegen. Automobilisten die in de straat wonen, kunnen steeds hun huis bereiken en toegang krijgen tot hun garage.”