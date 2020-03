Vorst verbiedt toegang tot grasvelden in park: “Veel burgers hebben de richtlijnen nog niet begrepen” JCV

23 maart 2020

12u02 0 Brussel De gemeente Vorst verbiedt de toegang tot de grasvelden in het Park van Vorst. Burgemeester Stéphane Roberti (Ecolo) wil zo voorkomen dat er te veel mensen samenkomen. “Veel burgers hebben de richtlijnen nog niet begrepen.”

Vanaf maandag is het niet langer toegelaten om de grasvelden in het park te betreden. Tijdens het weekend werd het duidelijk dat veel mensen op het grasveld gingen zitten zonder de afstandsregels te respecteren. “Heel wat mensen respecteren de richtlijnen van sociale afstand wanneer ze zich in de openbare ruimte bevinden en ik dank hen daarvoor”, zegt burgemeester Roberti aan. “Maar vele burgers lijken deze richtlijnen nog steeds niet te hebben begrepen. De gemeenschapswachten leveren uitzonderlijk werk door iedereen te informeren, de politie heeft processen-verbaal opgesteld, maar dit lijkt niet voldoende en we moeten alles in het werk stellen om de verspreiding van het coronavirus in te perken.”

Affiches zullen de bezoekers van het park informeren. Het verbod slaat alleen op de grasvelden, de rest van het park blijft wel open. “Ik wens ook de nadruk te leggen op het feit dat de toegang tot het park met voorrang moet worden voorbehouden aan mensen die geen tuin hebben en in kleine woningen leven”, besluit Roberti.

Op de vraag of de gemeente Vorst niet te veel op eigen houtje handelt, laat Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) weten dat er gewerkt wordt aan een algemene regel voor het hele Brusselse Gewest.