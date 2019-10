Vorst stelt evenementenzone met duurder parkeren uit tot Nieuwjaar JCV

03 oktober 2019

09u53 0 Brussel De evenementenzone van de gemeente Vorst rond concertzaal Vorst Nationaal wordt twee maanden uitgesteld. De gemeente wil eerst zeker zijn dat ze de zaken technisch op orde heeft. De zone maakt het tijdens concerten en evenementen duurder om te parkeren rond de concerttempel.

De nieuwe zone vervangt de gewone parkeerregelingen in de buurt als er concerten of andere evenementen zijn. Dat betekent dat parkeren fors duurder wordt. Bestuurders zullen 5 euro per uur betalen, voor een maximumduur van 4 uur en 30 minuten. De zone treedt automatisch in werking als er evenementen plaatsvinden in Vorst Nationaal.

Met de maatregel wil de gemeente tegemoet komen aan de klachten van bewoners, die nauwelijks kunnen parkeren als er iets te doen is in Vorst Nationaal. Toch was er ook verzet tegen de maatregel. Forest Domaine, het restaurant en tennisclub die vlak naast Vorst Nationaal ligt, vreesde voor klantenverlies door de nieuwe regeling en ook andere handelaars waren niet te spreken. Er werd vooral gewezen naar een gebrek aan overleg.

Oorspronkelijk zou de maatregel ingaan op 1 november, maar dat wordt nu twee maanden uitgesteld, tot 1 januari. “We willen namelijk meer tijd om zeker te zijn dat alle technische toepassingen omtrent het project volledig operationeel zijn”, zo laat de gemeente weten in een mededeling.