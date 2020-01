Vorst lanceert projectoproep voor culturele pop-up bar SHVM

04 januari 2020

16u15 0 Vorst De gemeente Vorst heeft een projectoproep gelanceerd voor een nieuwe pop-up bar. Op 15 juni 2019 opende er in de Abdij ook een tijdelijke zomerbar, wat een groot succes bleek te zijn. Nu zal de nieuwe bar huisvesten in een nu nog leegstaand pand op de Brusselsesteenweg 22-24. Hiermee wil de gemeente een stapje dichter komen tot de culturele pool in Vorst die het voor ogen heeft.

De Sint-Denijswijk is op dit moment in volle ontwikkeling. De gemeente Vorst lanceert er tal van projecten, waaronder de opwaardering van de Abdij tot de culturele pool Aby. Tegen september 2023 moet de Abdij een cultuurhuis worden met plaats voor de (Franstalige) bibliotheek en een kunstacademie. De Abdij vormt samen met het gemeentehuis, de kerk en Sint-Denijsplein het historisch hart van Vorst. “Het handelsaanbod is er rijk aan buurtwinkels, maar is weinig divers”, klinkt het.

Gezellige plek

Na het succes van de zomerbar Aby, die in juni 2019 haar deuren opende, doet de gemeente nu een projectoproep voor het openen van een nieuwe culturele pop-up bar, die gelegen zal zijn op de Brusselsesteenweg 22-24, vlak naast de Abdij. Het pand zal voor een periode van anderhalf jaar ter beschikking worden gesteld om er socio-culturele projecten te huisvesten die een voorsmaakje zullen zijn van de toekomstige culturele pool ABY. Diverse artistieke workshops, ‘do it yourself’-ateliers, zeefdruk, schilderen, muziek, pedagogische ateliers in verband met de moestuin van de abdij... Het is er allemaal mogelijk. Het doel van de projectoproep is een gezellige plek creëren, open voor iedereen, gewijd aan cultuur en creatie.

Geïnteresseerden kunnen de ruimtes op dinsdag 7 januari en dinsdag 14 januari nog bezoek na afspraak. Kandidaten dienen hun kandidatuur voor 20 januari om 9 uur te verzenden naar bbelorgeot@forest.brussels.