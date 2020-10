Vorst heeft er een nieuw testcentrum bij: tot 1.680 tests per dag JMBB

05 oktober 2020

12u09 0 Brussel Sinds vandaag beschikt ook Vorst over een nieuw testcentrum. Het is enkel mogelijk om op afspraak een coronastaal te laten afnemen.

Het centrum ligt in de Jupiterlaan 201 in Vorst. De capaciteit wordt geschat op 1.680 tests per dag. Het gaat om een initiatief van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), gecoördineerd door het Rode Kruis. Het centrum zou toegankelijk blijven tot maart 2021.

“Vandaag moeten sommige mensen uren wachten vooraleer ze een test kunnen laten doen. Ik hoop dat de opening van de verschillende nieuwe antennes de ziekenhuizen kan ontlasten en dat de testprocedure vlotter doet verlopen", reageert Stéphane Roberti (Ecolo), burgemeester van Vorst.

Het centrum is toegankelijk van maandag tot zaterdag, van 9u tot 17u.