Vorst gaat als eerste gemeente ‘tiny forest’ aanleggen JCV

26 februari 2020

16u01 0 Brussel De gemeente Vorst zal als eerste een ‘tiny forest’ aanleggen. Dat is een klein bos dat mee moet zorgen voor betere luchtkwaliteit in de stad en een plek van verkoeling bij een hittegolf moet worden.

Het bos komt normaal gezien op de hoek van de Victor Rousseaulaan met de Domeinlaan, vlak bij het Dudenpark. Het bos zal even groot zijn als een tennisveld en biedt plaats aan ongeveer 600 bomen van verschillende soorten. “We waren dit al van plan sinds het begin van de legislatuur, maar zo’n terrein is moeilijk te vinden natuurlijk”, zegt burgemeester Stéphane Roberti. “De bedoeling is dat zulke kleine bossen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en de biodiversiteit van vogels en insecten vergroten. Aangezien we ook meer te maken krijgen met hittegolven is het belangrijk om koele plekken in de stad te maken.”

Het bos zal ook dienen als een plaats waar schoolkinderen uit de buurt kunnen kennismaken met de natuur. Op 4 maart is er een informatiepunt over het bos voorzien in de school Arc-en-Ciel op de Globelaan. De plantdag van het bos staat voor 19 maart op de agenda.