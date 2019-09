Vorig jaar 450 toeschouwers voor padeltornooi, nu 10.000: “Binnen 5 jaar groter dan tennis” Organisator wil Rogierplein komende jaren inruilen voor indoor locatie in hoofdstad Robby Dierickx

28 september 2019

19u19 30 Brussel Meer dan 10.000 mensen zakken dit weekend naar het Brusselse Rogierplein af om padel – de snelst groeiende sport in ons land – te bewonderen. Naast enkele wereldtoppers slaan ook onder meer oud-voetballer Thomas Buffel en gewezen tennissters Sabine Appelmans en Elke Clijsters een balletje op het exhibitietornooi. Opvallend: vorig jaar lokte het spektakel amper 450 toeschouwers. “Binnen 5 jaar is padel de grote broer van tennis”, meent organisator Vincent Laureyssens.

Padel is een racketsport die in de jaren 70 in Mexico uitgevonden werd en die in Europa vooral in Spanje razend populair is. Maar liefst 5,7 miljoen Spanjaarden spelen regelmatig een partijtje padel – een mix tussen tennis en squash. Maar ook in ons land is de sport in een mum van tijd bijzonder populair geworden. Vijf jaar geleden telden we amper drie padelclubs, vandaag zijn dat er meer dan 150. Dat de sport aan een flinke opmars bezig is, wordt dit weekend nog maar eens duidelijk. Op het Brusselse Rogierplein wordt sinds donderdag immers een exhibitietornooi georganiseerd. Behalve wereldtoppers als Maxi Sanchez, Augustín Tapia, Miguel Lamperti en Marta Marrero tekenden ook oud-voetballer Thomas Buffel en gewezen tennissers Olivier Rochus, Elke Clijsters en Sabine Appelmans present. In totaal gingen meer dan 10.000 tickets de deur uit. Ter vergelijking: de voorbije twee jaar – toen het exhibitietornooi respectievelijk op het Muntplein en aan de voet van het Atomium georganiseerd werd – daagden amper 450 supporters op.

“Vandaag is padel nog de kleine broer van tennis, maar binnen 5 jaar is het de grote broer”, meent Vincent Laureyssens, voorzitter van het organiserende comité. “In heel het land schieten de padelvelden als paddenstoelen uit de grond. Dat de wereldtoppers dit weekend naar Brussel afzakken, zal de sport in ons land alleen maar ten goede komen.”

Indoor

Het regenweer was vrijdag en zaterdag wel een paar keer spelbreker. “We moesten de wedstrijden een paar keer stil leggen door de regen, maar we beschikken over plastic zeilen om de terreinen te beschermen”, aldus nog Laureyssens. “Bovendien ligt een groot deel van het eerste terrein onder de luifel van het Rogierplein. Maar voor de volgende edities gaan we op zoek naar een indoor locatie in de hoofdstad. Waar dat zal zijn, is nog niet duidelijk. Maar ik verwacht volgend jaar 15.000 tot 20.000 toeschouwers, dus het moet een grote zaal zijn.”

Sociale sport

Oud-voetballer Thomas Buffel speelde zaterdagmiddag op het Rogierplein een partijtje padel met Sabine Appelmans. “Ik heb de sport al een paar keer beoefend en heb de kriebels te pakken”, aldus Buffel. “Als de enkel het toelaat, wil ik minstens één keer per week spelen.” Appelmans is ondertussen ook al helemaal weg van padel. “Het verschil met tennis is redelijk groot. Vooral het verrassingseffect boeit me. Bovendien is het een heel sociale sport, want je moet steeds met vier personen zijn om een partijtje te kunnen spelen.”

Ondanks het regenweer zaten de tribunes voortdurend vol. Henri Jacobs en Jeanine Groenez uit Elewijt wilden het tornooi voor geen geld missen. “We hebben de sport enkele jaren geleden via onze zoon ontdekt en spelen het nu regelmatig. We hopen hier van de wereldtoppers wat inspiratie te kunnen opdoen (lacht).”