Voorzitter partij Islam ontslagen door Net Brussel SZM

01 augustus 2019

13u58 3 Brussel De voorzitter van de partij Islam, Abdelhay Bakkali Tahiri, is ontslagen van zijn post bij Net Brussel. Hij werkte negen jaar bij de Brusselse openbare netheidsdienst. Zijn ontslag is te wijten aan zijn vrouwonvriendelijk gedrag. Dat meldt RTBF.

Net Brussel zou naast een aantal disciplinaire punten ook het vrouwonvriendelijk gedrag van Tahiri hebben genoemd als reden voor zijn ontslag. In 2014 zou hij flyers van zijn partij hebben uitgedeeld tijdens de diensturen en in uniform. In 2017 wou hij ook een examen afleggen om chef te worden, maar weigerde de vrouwelijke instructrice een hand te geven. Tahiri verdedigde bovendien zijn partijgenoot Redouane Ahrouch die tijdens een interview op RTL-TVI een vrouwelijke journaliste niet in de ogen wou kijken.

Ahrouch, die toen bij de Brusselse openbare vervoersmaatschappij werkte, werd nadien door de MIVB ontslagen. Op 26 juni kreeg Tahiri hetzelfde te horen. Hij moest vertrekken bij Net Brussel, omdat zijn waarden “onverenigbaar zijn met die van het bedrijf, dat tientallen vrouwen heeft aangeworven in de voorbije jaren”.

Tahiri zegt aan RTBF dat de beslissing van Net Brussel “100 procent politiek gemotiveerd is”. Hij gaat in beroep bij de Raad van State. “Ik heb vertrouwen in het gerecht, maar niet in rechters of magistraten”, zegt hij aan RTBF.