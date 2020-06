Voortuin van Schaarbeeks koppel weggehaald door gemeente: “Regels moeten gevolgd worden”



Jelle Couder

17 juni 2020

09u42 0 Brussel Het voortuintje van Leen Schelfhout en haar partner Xavier Damman in de Schaarbeekse Godfried Devreesestraat is vandaag in alle vroegte verwijderd door de gemeente. Het tuintje is volgens de gemeente in strijd met de wegcode.

Schelfhout en haar partner vielen woensdagmorgen volledig uit de lucht toen hun tuin verdwenen bleek. “Ik ben echt van slag, wij waren totaal niet op de hoogte”, zegt Schelfhout. “Er zijn wel nog twee aangetekende brieven van de gemeente die we moeten gaan halen, maar dit komt echt als een donderslag bij heldere hemel.”

Het gaat in ieder geval niet om diefstal. De gemeente Schaarbeek besliste om woensdagmorgen in alle vroegte het tuintje weg te halen. “Het is immers in strijd met de wegcode”, zegt Marc Weber, kabinetschef van burgemeester Cécile Jodogne (Défi). “Daarom hebben we onze diensten dit laten verwijderen. De regels moeten immers gevolgd worden, ander kan je vanalles voor je garage beginnen zetten. We hebbend e mensen daar ook van op de hoogte gebracht. Zij zullen hun tuin nu kunnen recupereren bij de diensten van de gemeente.”

De gemeente dreigde eerder ook al met een administratieve boete van 350 euro. Ook die zal uitgeschreven worden, zo bevestigt Weber. Het verdwijnen van de tuin is in ieder geval een schok voor Schelfhout. “Wij wisten van niks, zelfs als ze ons een brief gestuurd hebben, is die hier in ieder geval niet op tijd geraakt”, zegt ze. “We zijn echt kwaad. Ik heb contact opgenomen met de politie en dan bekijken we wat we gaan doen.”

Het Schaarbeeks koppel had de tuin geplaatst op de parkeerplaats voor hun garage. Ze wilden zo ook de discussie aanwakkeren over het gebruik van de openbare ruimte. “De gemeente heeft recent de klimaatnoodtoestand uitgeroepen, maar blijkbaar is deze plaats alleen geschikt voor auto’s”, zegt Schelfhout.