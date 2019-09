Voormalige bandencentrale wordt innovatief groen woonproject ‘Laurelle’ Projectontwikkelaar Antonissen maakt meer dan één derde van site opnieuw groen SVM

07 september 2019

07u52 0 Laken De voormalige bandencentrale Vilvorder Pneus in de Gustave Schildknechtstraat in Laken krijgt een groene toekomst: er komt binnenkort een woonproject met 38 innovatieve appartementen én een gedeelde moestuin voor de bewoners. En opmerkelijk: aangezien het om een herontwikkeling van een leegstaand gebouw gaat, neemt het nieuwe woonproject geen extra open ruimte in. Sterker nog. ‘Laurelle’ - zoals het project heet - zal zelfs extra groene ruimte creëren want maar liefst 977 m² - oftewel 35 procent van de totale site - krijgt een groene invulling.

Een klein jaar na de sluiting van de bandencentrale krijgt het bekende stukje Laken in de Gustave Schildknechtstraat een nieuwe invulling. Het gaat om een herstructureringsproject waarbij de voormalige bandencentrale Vilvorder Pneus plaats maakt voor 33 appartementen, 4 penthouses, 1 duplexwoning en 2 commerciële ruimtes.

Volgens Sven Potvin, huidig CEO van Antonissen Development Group, is het vooral de bedoeling om de site een duurzame toekomst te geven: “Het gebouw stond al jarenlang te verkommeren en bij deze opwaardering wilden we meer doen dan het enkel een oppervlakkige facelift geven.” Dat Laken er 38 betaalbare woningen bij krijgt, zal volgens Potvin een positief effect hebben op de hele buurt.

De huidige woning naast de bandencentrale - aan de straatkant - wordt volledig gestript waarbij de gevel behouden wordt, en wordt een duplexwoning. Onder de overige 37 appartementen komen twee ruimtes die ingevuld zullen worden voor commerciële doeleinden.

Extra groen

Eén van de meest opmerkelijke eigenschappen van het nieuwe woonproject - Laurelle gedoopt - is dat meer dan één derde van de site groen wordt. Maar liefst 977 vierkante meter, oftewel zo’n 35 procent van de totale oppervlakte, wordt nieuwe groene ruimte.

“Laken is sowieso al een groene gemeente”, gaat Potvin verder. “Zeker vergeleken met andere gemeenten in Brussel. Daarom hebben we getracht om hier ook zoveel mogelijk groen rond de bewoonbare oppervlaktes te creëren en werd ook geen open ruimte aangesneden. Dit project past volledig binnen de visie van stadsontwikkeling anno 2019.”

En leuk detail: naast het vele nieuwe groen komt er ook een gemeenschappelijke moestuin van X m² waar de bewoners samen groenten kunnen kweken. Volgens Potvin zijn gedeelde moestuinen een ware trend in de Vlaamse steden, maar ook in Brussel wordt het een ware trend. “Kandidaat-kopers stellen meer en meer de vraag of er een moestuin voorzien is in het woonproject. Ze vertoeven graag in de natuur, zijn steeds vaker op zoek naar biologische en lokale groenten en daarnaast zorgt het voor sociaal contact met de buren. Dit project biedt - dankzij het bijzonder groene karakter - de perfecte opportuniteit om zo’n moestuin te integreren.”

Domotica

Naast het vele groen, valt vooral op dat het nieuwe woonproject ook de kaart van innovatie trekt. Elk appartement wordt uitgerust met een domotica-pakket. Zo kunnen de toekomstige bewoners bijvoorbeeld met hun smartphone de verlichting bedienen, alsook de verwarming, het muzieksysteem en zelfs de beveiligingsfuncties.

De verkoop van Laurelle is nog maar net van start gegaan en kan alvast veel geïnteresseerden bekoren. De prijzen voor een appartement variëren van 172.000 euro voor een eenslaapkamerappartement tot 294.000 euro voor een drieslaapkamerappartement. Als alles volgens plan verloopt zullen de eerste bewoners er in maart 2022 hun intrek nemen.