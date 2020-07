Voormalige bandencentrale in Laken wordt culturele pop-up JCV

01 juli 2020

07u19 0 Brussel Laken krijgt er een culturele hotspot bij in de voormalige bandencentrale Vilvorder Pneus in de Gustave Schildknechtstraat. Vanaf 1 juli worden er filmavonden en -middagen, kindertheater en workshops georganiseerd door gemeenschapscentrum Nekkersdal.

Op de site van de voormalige bandencentrale Vilvorder worden binnenkort 38 nieuwe woningen gebouwd. Deze zomer kan de site echter nog gebruikt worden voor allerlei activiteiten. De bestaande loods op de site wordt zo namelijk omgevormd tot culturele pop-uplocatie ‘De Hangaar’.

Het initiatief wordt geleid door GC Nekkersdal. “We zijn voortdurend op zoek naar locaties in Brussel waar we activiteiten kunnen organiseren voor jong en oud. Het is een goede zaak dat de private sector zich hier ook voor engageert en dat ontwikkelaar Antonissen Development Group de site de komende maand voor ons ter beschikking stelt”, zegt Timo Vantyghem van GC Nekkersdal.

Er staan momenteel al 11 evenementen op de agenda. Alle activiteiten zijn gratis, geïnteresseerden moeten zich enkel even inschrijven. Iedereen is welkom, maar de organisatie wil doelbewust kwetsbare groepen aanspreken via lokale vzw’s uit de buurt. In totaal kunnen telkens 40 mensen deelnemen aan de activiteiten. Er wordt een wachtlijst bijgehouden voor het geval de organisatie de capaciteit kan verhogen.