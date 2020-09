Voormalig voorzitter Federatie van Algemene Bouwaannemers Frank Goes (55) doodgestoken in Jette: dader(s) op de vlucht Stephanie Romans/JMBB

30 september 2020

10u42 0 Brussel Een man (55) is dinsdagavond om het leven gekomen bij een steekpartij in Jette. Het parket is een onderzoek gestart om de dader(s) op te sporen. Het zou gaan over Frank Goes, die over heel wat vastgoed in Brussel beschikte.

De speurders onderzoeken nog volop wat er dinsdagavond precies gebeurd is in de Honoré Longtinstraat in Jette. Rond 18.30 uur vond daar een steekpartij plaats, waarbij een 55-jarige man om het leven kwam. Het Nieuwsblad schrijft dat het zou gaan om Frank Goes, die voorzitter was van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA). Hij zou levensloos gevonden zijn door een studente aan wie hij een kot verhuurt. Goes bezat met zijn ondernemingen Goes NV en Immo Goes over heel wat vastgoed in het Brusselse, waaronder studentenkoten.

Het parket heeft een wetsdokter aangesteld en het labo van de federale gerechtelijke politie is ter plaatse gegaan voor onderzoek. Over de dader of daders kon het parket geen informatie kwijt: “Er is nog niemand opgepakt.”