Voormalig gezin getuigt op proces Van Eyken: “Er hing altijd spanning in huis” JCV

11 juni 2019

17u05 0 Brussel Op het proces tegen Christian Van Eyken en zijn vrouw kwamen dinsdagvoormiddag de getuigen van het parket aan bod. De beide zonen en de ex-vrouw van Van Eyken hingen daar geen al te fraai beeld op van het voormalig Vlaams parlementslid. “Niets wat ik deed was goed: je kan het mentaal geweld noemen.”

Van Eyken en zijn huidige vrouw Sylvia Boigelot staan voor de correctionele rechtbank in Brussel terecht voor de moord op Marc Dellea. Die werd in 2019 dood aangetroffen in een appartement in Laken. Dellea was toen nog getrouwd met Boigelot. Het parket beschuldigde Van Eyken en Boigelot van de moord, maar die ontkennen in alle talen.

Op het proces kwamen dinsdag de getuigen van het parket aan bod. Daaronder bevonden zicht Fabienne B., de ex-vrouw van Van Eyken en zijn twee zonen. Het gezin woonde jarenlang in een woning in Linkebeek, maar was daar volgens de getuigenis van Fabienne B. niet altijd even gelukkig. “Niets wat ik deed was goed voor Christian”, getuigde ze. “Je kan het gerust mentaal geweld noemen. Het was een onhoudbaar huwelijk. Van fysiek geweld was niet echt sprake, hoewel hij mij wel eens probeerde te stikken met enkele kussens.”

De verdediging legde B. nadien wel op de rooster waarom ze Van Eyken niet eerder verliet. “Christian was de enige jongen van wie ik met mijn ouders wat meer mocht omgaan en in die tijd ging je nog niet samenwonen voor je huwelijk”, zei ze. “Bovendien waren er de kinderen en was ik huisvrouw. Hij bedreigde mij ook. Ik zou niets overhouden als ik hem zou verlaten.”

Alimentatie

Fabienne B. vertrok uiteindelijk uit Linkebeek met haar drie kinderen en vestigde zich in het zuiden van Frankrijk. “Daar kan ik in vrede leven”, zei ze met breekbare stem. “In mannen heb ik geen vertrouwen meer.” Ze verwees wel nog naar de pogingen van Van Eyken en Boigelot om het alimentatiegeld naar beneden te krijgen. “Sylvia stond opeens voor mijn deur in Frankrijk”, aldus B. “Ze deed zich voor als een Belgische toerist en probeerde allerlei details over mijn huis en mijn activiteiten los te peuteren. Ze stelde ook voor om via mail contact te houden. Hun enige doel was om mij te controleren en het alimentatiegeld aan te vechten.”

Ook de beide zonen van Van Eyken namen gaven hun getuigenis op het proces. “Toen we klein waren deed hij alles om ons te kleineren”, zeiden ze. “Als hij niet in huis was, was er veel minder spanning. Onze zus, die in een rolstoel zit, noemde hij al te vaak ‘de gehandicapte’. Sinds onze verhuis naar Frankrijk is er trouwens geen contact meer geweest, tenzij misschien via een advocaat. We hebben nooit zelfs maar een kaartje ontvangen.”

Na de getuigenis van zijn zonen nam een duidelijk geëmotioneerde Van Eyken nog even het woord. “Ik ben tot op het bot geschokt door wat jullie hier zeggen”, zei hij in tranen. “Ik weet dat ik mijn fouten heb, maar ik hou jullie nog altijd in mijn hart. Dit doet pijn.”