Voormalig Actirisgebouw wordt walhalla voor liefhebbers van Italiaanse keuken SZM

24 juli 2019

16u48 2 Brussel Het voormalige gebouw van Actiris, dat ondertussen al 3 jaar leeg staat, krijgt een nieuw leven met ‘The Dome’-concept. De 19.000 m² oppervlakte op de hoek van het Beursplein zal in 2023 omgevormd worden tot een woon -en werkcomplex op de bovenste verdiepingen en met een Eataly, een soort overdekte markt voor Italiaans eten, op het gelijkvloers.

Voorlopig wordt het gebouw gebruikt door diverse creatieve organisaties via de anti-leegstand organisatie Entrakt. Zo zijn er momenteel onder andere ateliers, een nieuwe ondergrondse club ‘Format’ en een coworking space Firma en Cantine op de tweede verdieping. Binnen twee jaar zullen deze organisaties echter het gebouw moeten verlaten omdat projectontwikkelaar VDD Project Development met het gebouw een nieuw project voor ogen heeft. Daarbij is vooral opmerkelijk dat de projectontwikkelaar een exclusieve joint venture sloot met Eataly, een soort overdekte markt à la Boqueria in Barcelona, maar dan voor Italiaans eten.

De Brusselse regering overhandigde in 2017 de verkoopprocedure aan De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI). Uit de zestien dossiers die de MSI kreeg, selecteerden ze vijf kandidaat-kopers en daarvan dienden uiteindelijk drie kandidaat-kopers een gedetailleerd dossier in. Bij hun keuze keek de MSI niet alleen naar de aankoopprijs, maar ook naar bijvoorbeeld de stedenbouwkundige visie, de duurzaamheid en de mix van functies. Zo sprong het project ‘The Dome’ eruit als een CO²-neutraal concept met oog op het behoud van de architectuur .

Een beetje ‘Eataly’ in Brussel

VDD Project Development sloot een exclusieve joint venture af met Eataly. Het concept is een culinair walhalla voor liefhebbers van Italiaanse voeding. Het is een combinatie van een foodmarket met restaurants, cafés en een opleidingscentrum.

Eataly biedt een grote selectie Italiaanse producten aan van hoge kwaliteit voor een toegankelijke prijs. Er wordt ingespeeld op de meest actuele foodtrends, zoals de kwaliteit en eerlijkheid van het eten. Door rechtstreeks bij de producent in te kopen, blijven de prijzen laag. Zo is het voor Eataly mogelijk om lokale, ambachtelijke en duurzaam geproduceerde specialiteiten betaalbaar te maken voor een breed publiek. Eataly zal een oppervlakte hebben van 3.500 m² op het gelijkvloers – met bijhorende terrassen – en de eerste verdieping.

Delhaize breidt uit

Het commerciële aanbod wordt ook aangevuld met een vernieuwde Delhaize van 2.000 m² op de hoek van de Anspachlaan en de Kiekenmarkt. Op het gelijkvloers komt een nieuw stedelijk concept van Delhaize en op de ondergrondse verdieping een klassieke supermarkt.

Woon- en werkconcept

Op de zes andere bovenverdiepingen komt een eigentijds stedelijk woon- en werkconcept. Fosbury&Sons baat de coworking space van 7.500 m² uit. Voor de bewoners van de 60-tal co-living appartementen is er een gemeenschappelijke lobby, bar, wassalon, dakterrassen, daktuin en moestuinen. De dakkoepel is wel nog toegankelijk voor iedereen en zal een uniek uitzicht geven op de stad.