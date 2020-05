Voorlopig nog geen rommelmarkt op Vossenplein, kleine markten mogen wel starten JCV

14 mei 2020

17u13 1 Brussel Kleinere markten in de Stad Brussel zullen binnenkort opnieuw mogen opstarten, maar voor de grotere markten is het nog wachten op een oplossing. De iconische markt op het Vossenplein zal ook nog even op zich laten wachten.

Het college van de Stad Brussel hakt maandag de knoop door over de markten met minder dan 50 kramen. “Maar we verwachten dat die snel weer kunnen opstarten, mits we de regels van de nationale veiligheidsraad volgen”, zegt schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (Défi). Dat betekent dat er binnenkort weer een markt kan staan aan De Wand in Laken, op het Sint-Katelijneplein, in Neder-Over-Heembeek en op het Anneessensplein.

De Stad werkt ook aan een oplossing voor de vlooienmarkt op het Vossenplein. “Daar staan 300 exposanten”, zegt Maingain. “Dat zorgt voor een moeilijke situatie. Maar we willen de markt zeker heropstarten. Die is immers vitaal voor het leven in de Marollen.”

Voor de grote markten, zoals op de Antwerpsesteenweg en het Bockstaelplein, ligt de situatie moeilijker. Een oplossing daarvoor zal niet voor meteen zijn. Net over de grens krabt de gemeente Sint-Gillis zich ook in het haar over de Zuidmarkt, zowat de grootste van heel Brussel. “Ook wij denken nog na”, zegt bevoegd schepen Francesco Iammarino (Ecolo-Groen). “Maar met meer dan tweehonderd kramen wordt dat een zeer moeilijke oefening. Zelfs als we alleen de voedselkramen toelaten, zijn er dat nog 91 en dat is ruim boven het maximum. Volgende week dinsdag is het college en daar willen we meer duidelijkheid.”