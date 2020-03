Voorlopig geen parkeercontroles meer in Brussels Gewest JCV

18 maart 2020

10u45 0 Brussel Alle gewone parkeercontroles worden tot nader order opgeschort in het Brussels Gewest. De politie blijft wel controleren op foutparkeren en andere zware inbreuken.

Voorlopig zullen de agenten van parking.brussels en de verschillende andere parkeerbedrijven geen controles meer uitvoeren in het Brussels Gewest. Dat laat Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) weten. “Daarmee brengen we ons in regel met de nieuwe maatregelen van de federale regering tegen het coronavirus”, klinkt het bij haar kabinet. “Er is ook sprake van personeelstekort bij de controleurs.”

Foutparkeren wordt wel nog altijd bestraft. Wie bijvoorbeeld parkeert op een gehandicaptenplaats, zal daarvoor door de politie op de bon worden geslingerd.