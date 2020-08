Voorbijgangers en politie redden kinderen uit brand Wouter Hertogs

22 augustus 2020

11u00 0 Brussel In de Reinaert de Voslaan is vrijdagnamiddag brand uitgebroken in een woning. Dat meldt het Nieuwsblad. Twee kinderen konden door de politie uit de brand gered worden. De woning is onbewoonbaar verklaard.

Het vuur brak in de late namiddag uit op een moment dat de ouders niet thuis waren. Voorbijgangers merkten de brand op en stormden samen met de politie naar binnen. Even later kwamen ze naar buiten met de twee kinderen. Die waren niet gewond, maar wel behoorlijk onder de indruk. De brand zelf was snel geblust. Twee kamers liepen zware schade op en de nutsvoorzieningen werden afgesloten. De brandweer moest de woning tijdelijk onbewoonbaar verklaren. Hoe de brand ontstond is niet duidelijk.