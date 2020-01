Voorbeeldprojecten voor bouwen en renoveren vallen in de prijzen JCV

15 januari 2020

16u01 0 Brussel Be.exemplary, de Brusselse projectoproep voor bouw- en renovatieprojecten, heeft voor haar vierde editie in 2019 opnieuw de beste inzendingen beloond. Er werd een record van zestien laureaten geselecteerd in drie categorieën. In totaal werd er 3 miljoen euro verdeeld over de voorbeeldprojecten.

De laureaten werden woensdag voorgesteld in aanwezigheid van Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels-sp.a). “We werken actief samen met zowel de publieke als de privésector om het architectuurniveau in Brussel op te krikken. We belonen interessante projecten en gebruiken hen als voorbeelden om anderen te inspireren. Dit jaar lag onze focus op privéprojecten”, zei de staatssecretaris.

Een eerste categorie was die van de kleine privéprojecten van maximaal drie woningen of andere bestemmingen van minder dan 300 vierkante meter. Een van de laureaten hier was Maison Jupiter, een eengezinswoning met drie kamers die in een te grote tuin van een burgerwoning wordt neergezet.

De grotere privéprojecten behoren tot een tweede categorie. Hier viel het project Vas 13 meteen op. Het gaat om een groep vrienden die een oude lagere school tot zeven wooneenheden, een kantoor en gemeenschappelijke ruimten ombouwen om zo collectief in de stad te wonen.

De derde categorie is die van de openbare projecten. Daarin werd onder meer het Usquare-project in de voormalige rijkswachtkazernes in Elsene als laureaat aangeduid.