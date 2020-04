Voor het eerst minder corona-opnames in UZ Brussel: “Nog te vroeg om van trend te spreken” JCV

03 april 2020

12u50 1 Brussel In het UZ Brussel in Jette is het aantal opgenomen coronapatiënten voor het eerst sinds de start van de crisis gedaald. Vrijdag worden er 125 mensen in het ziekenhuis verzorgd voor het Covid-19-virus. Dat zijn er zes minder dan donderdag. “Het is echter te vroeg om al van een trend te spreken”, klinkt het.

In het UZ Brussel worden momenteel 125 patiënten verzorgd voor het coronavirus. Voor het eerst zijn er dat minder dan de dag ervoor. Zes patiënten om precies te zijn. “Het aantal mensen dat elke dag opgenomen wordt, schommelt nog”, zegt woordvoerder Gina Volkaert. “Maar er gaan ook meer mensen naar huis. Dat veroorzaakt de daling. We hopen nu dat we dit vast kunnen houden, ook al is het nog te vroeg om van een trend te spreken. Daarom is het zeer belangrijk dat iedereen de opgelegde maatregelen blijft volgen. Zo kunnen we het aantal patiënten wel doen blijven dalen.”

Op de spoeddienst van het UZ blijven zich mensen aanmelden. “Maar eigenlijk is het kalm”, zegt Volkaert. “Mensen stellen een ziekenhuisbezoek uit en dat is zeer gevaarlijk. Wie een ernstige klacht heeft, moet nog altijd langskomen. Artsen van het Centrum voor Hart- en Vaatziekten hebben de afgelopen week een aantal patiënten gezien die door het uitstellen van noodzakelijke zorg in een catastrofale situatie zijn terechtgekomen.”

Opletten bij hartproblemen

Dat kan tot schrijnende toestanden leiden. “Zo heeft één patiënt een beenamputatie moeten ondergaan door te lang gebrek aan zuurstoftoevoer door vernauwing van de slagader, één patiënt is door een beroerte permanent verlamd en een andere patiënt is tijdens het transport naar de operatiezaal overleden door een aneurysma (met bloed gevulde zwelling of uitstulping, ontstaan ten gevolge van een breuk of verslapping in een slagader of aan de hartkamers, red.)”, zegt professor Erik Debing, diensthoofd Vaatheelkunde in het Centrum voor Hart- en Vaatziekten van het UZ Brussel. “Dit zijn schrijnende verhalen, want die laatste patiënt had door eerder naar het ziekenhuis te komen, bij de eerste klachten, na een ingreep in principe een dag later het ziekenhuis kunnen buiten wandelen.”

Mensen met hartproblemen en hun huisartsen wordt dan ook gevraagd om een ziekenhuisbezoek niet uit te stellen en op te letten voor alarmsignalen zoals pijn achter het borstbeen, tintelingen in de ledematen of plots niet kunnen spreken.