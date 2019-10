Voor 1,7 miljoen euro koop je dit art-decohuis in Koekelberg JCV

30 oktober 2019

15u41 3 Brussel Liefhebbers van art deco, film en voetbal kunnen hun hartje ophalen aan een huis in Koekelberg dat momenteel te koop staat. Ze moeten er wel diepe zakken voor hebben, want de vraagprijs is 1,7 miljoen euro.

Het huis op de Pantheonlaan heeft immers een paar unieke eigenschappen. Het pand is ontworpen door de bekende art deco architect Albert Callewaert. Die tekende ook de beroemde tribune van het stadion van Union Sint-Gillis in het Dudenpark. Bovendien deed het amper twee jaar geleden dienst als decor voor de Franse serie ‘Au service de la France’, een parodie op de spionagefilms over de Franse geheime diensten begin jaren ’60. Een buitenkansje dus, al moet je de tram en een van de drukste kruispunten van de gemeente voor de deur er wel bijnemen.

Authentiek

De vraagprijs is niet mals. Het gebouw wordt verkocht op een gesloten veilig en het startbod staat op 1,7 miljoen euro. Agentschap Troostwijk laat weten dat lagere boden mogen, maar dat die zeer goed gemotiveerd moeten worden.

Voor die prijs krijg je een enorm huis in hartje Koekelberg met een oppervlakte van meer dan 1.100 vierkante meter. Bovendien is de authenticiteit verzekerd. “Het gelijkvloers en de eerste verdieping komen nog perfect overeen met het ontwerp uit 1930”, zegt Chris Tanghe, zaakvoerder van Troostwijk Real Estate Sales. “Ook de inrichting is steeds gelijk gebleven en bevindt zich in een uitstekende toestand. Daarnaast zijn ook de gevels, met verlichting, nog intact.”