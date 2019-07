Vondst 600 kilogram cannabis leidt tot ontmanteling familiebedrijf WHW

04 juli 2019

13u10 0 Brussel De drugsafdeling van de Brusselse federale gerechtelijke politie heeft eind juni 21 personen die behoren tot een grote drugsorganisatie. Het gaat om een familiebedrijf in Anderlecht dat cannabis importeerde.

De organisatie blijkt een Anderlechts familiebedrijf te zijn dat al enkele jaren cannabis importeerde vanuit Spanje en Marokko. De drugs waren bestemd voor België en Frankrijk. De aanleiding van de actie was een eerdere ontdekking van 600 kilogram cannabis in Frankrijk en Nederland en 50 kilogram in Brussel.

Aan de grootschalige operatie van 27 juni namen 200 politieagenten deel die samen een dertigtal huiszoekingen in België en Nederland uitvoerden. Het leidde tot de arrestatie van 21 personen. Twaalf van hen verschenen voor de onderzoeksrechter en die stelde elf mensen in verdenking. Eén van de verdachten wordt aanzien als het hoofd van de organisatie. Vier van de verdachten blijven in voorlopige hechtenis, drie werden voorwaardelijk vrijgelaten en vier werden zonder voorwaarden in vrijheid gesteld.

De speurders vonden bij de huiszoekingen een tiental kilogram cannabis, een geldsom van 65.000 euro, een tiental voertuigen en drie vuurwapens. De strijd tegen ernstige vormen van drugscriminaliteit is een prioriteit in het huidige veiligheidsbeleid. In het gerechtelijk arrondissement Brussel komt dit tot uitdrukking in het “Globaal Plan Drugs”, dat is een samenwerking tussen de lokale politie, de federale politie en het openbaar ministerie.