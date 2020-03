Volmachten voor Brusselse regering om coronacrisis aan te pakken JCV

19 maart 2020

15u15 0 Brussel Het Brussels Parlement heeft donderdag de regering bijzondere machten verleend om de coronacrisis aan te pakken. Dat gebeurde nagenoeg unaniem. Alleen PVDA en Agora onthielden zich.

Voor het Brussels parlement was het een uitzonderlijke plenaire vergadering. Door de regels rond social distancing werden enkel de regeringsleden en de fractieleiders toegelaten in het halfrond. Enkel zij konden het woord nemen. De overige parlementsleden konden de zitting volgen vanuit hun kantoor of in een van de drie commissiezalen, die daarvoor opengesteld werden. De stemming gebeurde schriftelijk.

De voorstellen van ordonnantie werden ingediend door de meerderheidspartijen en oppositiepartijen MR, cdH en CD&V. Ze kennen de Brusselse regering bijzondere machten toe om de coronacrisis aan te pakken. Daarover kan de regering nu wetten uitvaardigen zonder eerst het parlement te horen. Het is namelijk niet uitgesloten dat het parlement niet bijeen kan komen.

De volmachten gelden voor de volgende domeinen: het aanpakken van de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie, het nemen van maatregelen in verband met preventie en veiligheid, van dringende gezondheidsmaatregelen en van maatregelen met betrekking tot het openbaar ambt.