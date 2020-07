Volgende week start de aanleg van een fietspad langs de E40 JCV

03 juli 2020

Het Brussels Gewest start volgende week met de aanleg van een tweerichtingsfietspad langs de E40. Tussen Evere en Schaarbeek zullen er zo fietsers bijkomen op de autrostrade.

Het 1,7 kilometer lange fietspad loopt tussen de oprit aan de Gemeenschappenlaan in Evere, ter hoogte van de Cora, en de afrit naar de Kolonel Bourgstraat in Schaarbeek. Het fietspad wordt gescheiden van de E40 door betonblokken. Het komt er aan de rechterkant van de snelweg als je de stad inrijdt. De snelweg werd in het verleden al versmald zodat die plaats kan dienen voor het fietspad.

Het fietspad maakt deel uit om snel 40 kilometer fietspad aan te leggen in Brussel. Dat moet de fiets interessanter maken en het openbaar vervoer ontlasten in de exit uit de coronacrisis. Brussel heeft ook een overeenkomst op zak met Vlaanderen waardoor de beide gewesten makkelijker kunnen werken aan fietsinfrastructuur op elkanders grondgebied. Zo zal het fietspad in Evere een aansluiting krijgen op het Vlaamse fietssnelwegennetwerk.