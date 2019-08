Vogelopvangcentrum Malderen houdt geslaagde opendeurdag JCV

18 augustus 2019

18u55 1 Brussel Vogelliefhebbers konden zondag hun hart ophalen op de opendeurdag van het Vogelopvangcentrum in Malderen. Op het einde van de dag werden verschillende geringde vogels losgelaten.

Voor VOC Malderen, met zijn 1.500 leden, is de opendeurdag een van de belangrijkste evenementen van het jaar. “Wij draaien maar voor een klein deel op subsidies dus dit is erg belangrijk om geld in het laadje te brengen en verder te kunnen werken”, zegt Marc Van De Voorde van VOC Malderen. “Daarom zijn we blij dat het zo’n succes was. Een aantal activiteiten was zelfs helemaal uitverkocht.”

VOC Malderen ook rekenen op de steun van hun meter en peter: Actrice Arlette Sterckx en zanger-accordeonist Matthias Lens. Er werd ook een rommelmarkt opgezet en de organisatie voorzag verschillende stands met eten. Om 17 uur werden als klap op de vuurpijl verschillende gerevalideerde en geringde vogels vrijgelaten. Het ging onder meer om torenvalken, bonte spechten en sperwers.

In het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Malderen kan je terecht met alle noodlijdende vogels en wilde dieren. Het is het enige erkende opvangcentrum in Vlaams-Brabant.