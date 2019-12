Voetzoekertje gooien in Molenbeek? Da’s dan 350 euro, aub JCV

27 december 2019

19u50 0 Brussel Wie in Sint-Jans-Molenbeek een voetzoeker afsteekt, riskeert voortaan een boete van 350 euro. De gemeenteraad heeft dat vorige week woensdag al goedgekeurd. De verhoging van de boetes van 140 naar 350 euro, past meteen in de maatregelen die de gemeente neemt tegen onrust op oudejaarsavond.

De hogere boetes moeten de andere maatregelen die de gemeente al nam, verder aanvullen. “Het klopt dat het om een last-minute maatregel gaat”, zegt Rachid Barghouti, woordvoerder van burgemeester Catherine Moureaux (PS). “Maar we hadden het akkoord nodig van de andere gemeentes binnen onze politiezone en we moesten het zelf ook nog goedkeuren op de gemeenteraad. Naast al de andere maatregelen die we nemen, hadden we al opgemerkt dat de boetes voor het afsteken van voetzoekers te laag waren.”

De boete geldt voor wie een voetzoeker afsteekt in de publieke ruimte. “Klein vuurwerk in de tuin kan natuurlijk wel”, zegt Barghouti. “Maar we zullen optreden tegen wie dit doet op straat en we hebben de politie gevraagd om waakzaam te zijn. Zij moeten het verbod doen naleven. Het verbod op voetzoekers bestond al, maar de hogere boetes gelden voortaan voor heel de gemeente en zijn uiteraard ook na Nieuwjaar van kracht.”

Vorige week maakte de gemeente al bekend dat er een speciaal actieplan komt tegen mogelijke onlusten op oudejaar. Zo worden er gemeenschapswachters en sociaal werkers ingezet en worden vuilnisbakken verwijderd. Daarnaast zet de politie een speciaal interventieteam in. De afgelopen twee jaar verliep oudejaarsavond in Molenbeek telkens zeer onrustig, zo werden er auto’s in brand gestoken en winkels geplunderd.