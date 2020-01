Voetgangster zwaargewond na aanrijding met vluchtmisdrijf in Sint-Gillis SHVM

13 januari 2020

In de Brusselse gemeente Sint-Gillis is zondagavond een vrouw zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat bevestigt de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst). Het ongeval gebeurde omstreeks 18.00 uur op de Waterloosesteenweg, waar de vrouw van ongeveer 60 jaar oud werd aangereden door een personenwagen. Die ging er na de aanrijding vandoor en kon nog niet opgespoord worden. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis maar haar toestand is intussen stabiel, aldus nog de politie.