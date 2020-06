Voetgangster levensgevaarlijk gewond bij aanrijding met tram: “Ze stapte niet op een oversteekplaats” Stephanie Romans

22 juni 2020

14u16 0 Brussel Een voetgangster raakte maandag levensgevaarlijk gewond bij een ongeval met een tram. Volgens het parket kruiste de vrouw de trambedding op een plaats die niet bedoeld is als oversteekplaats.

Het ongeval gebeurde maandagvoormiddag vlak bij de tramhalte voor het trammuseum in Sint-Pieters-Woluwe. De vrouw is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het inmiddels met haar gaat, is niet bekend.

“Een vrouw stak de tramsporen over op een plaats die niet voorzien is als oversteekplaats”, zegt persmagistraat Willemien Baert van het Brussels parket. Een verkeersdeskundige onderzoekt de exacte omstandigheden van het ongeval.