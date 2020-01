Voetganger zwaargewond bij verkeersongeval in Brussel SHVM

08 januari 2020

18u33

Bron: Belga 0

Bij een verkeersongeval op de Romeinsesteenweg in Brussel is woensdagnamiddag een voetganger zwaargewond geraakt. Dat meldt BX1 en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse lokale politie. Het ongeval gebeurde omstreeks 17.45 uur ter hoogte van het Colruyt-warenhuis maar de juiste omstandigheden zijn nog onduidelijk. De voetganger is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, aldus de politie.