Voetganger die werd aangereden op Brusselse Ring werd volgens familie achtervolgd door twee mannen

14 augustus 2019

14u49

Bron: Sudinfo.be 0 Brussel David G., de 42-jarige man die vorige donderdagochtend dodelijk werd aangereden op de Brusselse Ring in Anderlecht, werd volgens zijn familie achternagezeten door twee mannen. Dat meldt de Franstalige website sudinfo.be

De dakloze man werd enkele uren voor het dodelijke ongeval door een politiepatrouille binnengebracht in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. De man was dronken en lichtgewond, naar eigen zeggen was hij gevallen. Twee uur later verliet hij het ziekenhuis en stak hij te voet de Brusselse Ring over. Hij werd aangereden en overleefde het ongeval niet.

Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend voor onopzettelijke doodslag door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. Volgens verschillende familieleden van het slachtoffer wordt onderzocht of David op het moment dat hij de snelweg wou oversteken achterna werd gezeten door twee mannen. Die mannen zouden hem eerder die nacht al hebben aangevallen, en stonden hem op te wachten toen hij het ziekenhuis verliet.