Voetbal moet patiënten van kinderziekenhuis sneller weer op de been helpen: “We helpen bij hun genezing én ze amuseren zich nog ook” JCV

13 november 2019

17u43 0 Brussel Kinderen met lichamelijke en geestelijke problemen sneller weer op de been krijgen en blessures bij jonge sporters beter opvangen: de ambities voor de nieuwe samenwerking tussen kinderziekenhuis Fabiola en de vzw Brussels Football zijn niet min. “Zo helpen we hen bij hun genezingsproces én kunnen ze zich amuseren.”

Woensdagnamiddag ging er al een eerste project door voor de doelgroep. Een 20-tal jongeren mocht op de terreinen van voetbalclub Ritterklub Jette proeven van een workshop die als thema voetbal meekreeg. Zij zijn de eersten die kunnen profiteren van de samenwerking tussen Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en de vzw Brussels Football.

Het nieuwe project richt zich op kinderen met overgewicht, psychische problemen en astma. “Met Ritterklub Jette zitten we recht over het ziekenhuis”, zegt Marc Roosens van de vzw Brussels Football. “Daardoor kreeg ik het idee dat we elkaar beter zouden kunnen helpen door samen te werken. Zo willen we het imago van het Brusselse voetbal ook vooruit helpen. Kinderen die aan een van deze ziektes lijden, zullen door een ons een aangepaste voetbalactiviteit aangeboden krijgen. Sport heeft heel wat voordelen voor de persoonlijkheidsontwikkeling en de sociale integratie van kinderen. Dit project draagt hieraan toe en daar zijn we fier op.”

De bedoeling is dat kinderen met problemen via voetbal opnieuw hun weg vinden. “Samen met het hospitaal voorzien wij gepaste trainingen”, zegt Roosens. “Zo helpen we hen bij hun genezingsproces en kunnen ze zich amuseren. We brengen voetbal ook op een laagdrempelige manier binnen in het ziekenhuis.”

Blessures opvangen

Voor de ondersteuning kan het project een beroep doen op een aantal bekende namen. De ondersteuning komt onder andere van sportarts Raymond Edelman, die in het verleden voor RSC Anderlecht werkte, en de Nationale jeugdcoach David Van Renterghem. “Wie last heeft van overgewicht moet vooral breken met een zittend bestaan”, zegt Van Renterghem. “Al is er ook een psychologisch aspect. Bij astmapatiënten gaan we dan weer vooral aan ademhalingstechnieken werken. Mensen met psychologische problemen moeten dan weer sociale contacten ontwikkel en, we proberen daar stress te verminderen.”

Een ander onderdeel van het project is dat jonge voetballers met een blessure of ander lichamelijk probleem veel sneller zullen worden doorverwezen naar een sportarts. “Die kan hen dan op weg helpen naar revalidatie”, zegt Roossens. “Bijvoorbeeld door te zeggen hoe ze moeten trainen. Zo kunnen we die spelers beter opvolgen en verdere blessures vermijden.”

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola hoopt dat door de samenwerking de toestand van haar patiënten erop vooruit gaat. “Sporten is gezond, het wordt ook aan onze patiënten voorgesteld zodra hun medische toestand het toe laat, dus ik ben zeer tevreden dat het Brussels Football samen met ons dit wil vormgeven”, zegt Dirk Tielens, Algemeen Directeur ad interim van het Kinderziekenhuis.