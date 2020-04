Voertuig van lokale afdeling Rode Kruis uitgebrand in Sint-Lambrechts-Woluwe: “Serieuze klap voor onze werking” JCV

12 april 2020

15u05 18 Brussel Zaterdagavond is een voertuig van het Rode Kruis in Sint-Lambrechts-Woluwe in brand gevlogen. Twee andere privéwagens raakten ook beschadigd. De lokale afdeling is sprakeloos over de brandstichting. De politie heeft ondertussen meerdere verdachten geïdentificeerd.

De Ford van het Rode Kruis vatte zaterdag rond 22.30 uur vuur toen het geparkeerd stond aan de lokalen van het Rode Kruis op de Andromedalaan. Het voertuig brandde helemaal uit en ook twee wagens die ernaast stonden raakten beschadigd. “Er was al wat spanning in de wijk”, zegt Gilles De Schepper van het plaatselijke Rode Kruis. “Of dit iets met de rellen in Anderlecht te maken heeft, is niet zeker. We hebben in ieder geval nooit problemen gehad in het verleden. Waarom iemand zoiets zou doen, is me een raadsel. Zeker in deze tijden.”

Het voertuig werd door het Rode Kruis gebruikt om materiaal te vervoeren bij rampen. “Dat gaat dan om tenten en brancards bijvoorbeeld”, zegt De Schepper. “Die wagen was heel belangrijk voor ons en we hebben er geen vervanging voor. Als er nu een grote brand uitbreekt zullen wij moeten tussenkomen zonder een deel van ons materieel.”

Het plaatselijke Rode Kruis is alvast van plan om klacht in te dienen bij de politie tegen onbekenden. “Er overheerst vooral onbegrip”, zegt De Schepper. “We hebben nu een oproep tot giften gedaan om voor de vervanging te zorgen. Op eigen kracht kunnen we dat immers niet.”

Verdachten

De politie is ondertussen met een onderzoek gestart, want de brand was duidelijk geen ongeval. Volgens Olivier Maingain (Défi), burgemeester van Sint-Lambrechts, zijn er al meerdere verdachten geïdentificeerd. Zij zouden al gekend zijn voor andere misdrijven. Voor de feiten werden er jongeren met bidons in de buurt gezien. De politie baseert zich daarvoor op getuigenissen en beelden van veiligheidscamera’s in de buurt.