Voertuig over de kop tijdens politieachtervolging in Vorst SHVM

25 februari 2020

18u01 0 Brussel In de Van Volxemlaan in Vorst is dinsdagnamiddag een bestuurder met zijn wagen overkop gegaan tijdens een politieachtervolging. Een persoon raakte daarbij lichtgewond.

Om een nog onbekende reden zette de politiezone Brussel Zuid de achtervolging in op een voertuig in de Van Volxemlaan in Vorst. De achtervolging eindigde in een ongeval waarbij de achtervolgde wagen over de kop ging en vervolgens tegen drie geparkeerde wagens knalde. Een inzittende, van wie nog niet geweten is of hij een passagier of bestuurder was, verliet het voertuig gewond en zette de vlucht in, maar kon door de politie tegengehouden worden. Hij werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht.