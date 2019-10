Voedingssalon trekt naar Italië JCV

19 oktober 2019

11u07 0 Brussel Vanaf vandaag kan je in paleizen 7 en 11 van Brussels expo het voedingssalon bezoeken. Dit jaar gaat dat op het ritme van La Dolce Vita, want Italië is het gastland tijdens de herfsteditie.

In totaal zijn er 200 exposanten die hun restaurants, foodtrucks en lokale- of bioproducten demonstreren. Wie zich verder wil verder verdiepen in de gezonde gerechten en de fijne kruiden in de ‘Healthy Food Zone’ en in de ‘Fine Food Zone’. Wie nadien zelf niet kan wachten om te beginnen koken, kan koopjes doen in paleizen 7 en 11.

Verder zijn er de klassieke kookdemonstraties van de betere chefs in het Cooking Theatre en krijgen ook de foodbloggers ruimte om kennis te maken en tips uit te wisselen. Wie verder dan de keuken wil kijken, vindt zelfs meubilair en ook sportieve demonstraties van onder meer yoga terug op het salon.

Het Brusselse Voedingssalon loopt nog tot 27 oktober. Het salon heeft twee themadagen op het programma staan. Op woensdag 23 oktober is er de Kids Days en zijn er heel wat kookateliers voor jongeren. Op zondag 27 oktober is er Halloween Day en mag iedereen verkleed komen. Het voedingssalon is dagelijks open van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis als je vooraf online inschrijft. Aan de deur kost een ticket 5 euro.