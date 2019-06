Vluchtelingen nemen het roer over in acht Brusselse restaurants SZM

18 juni 2019

17u05 0 Brussel Het Refugee Food Festival strijkt naar aanleiding van de Wereldvluchtelingendag op 20 juni voor de derde keer in Brussel. Op die manier wil de Franse organisatie, Food Sweet Food, sinds 2016 de mensen laten kennismaken met andere smaken. In Brussel zullen er van 18 tot 26 juni acht opgeleide koks in de keuken staan van acht bekende Brusselse restaurants.

Sinds 2016, met de vluchtelingencrisis, organiseert de Franse vzw Food Sweet Food het Refugee Food Festival. Zo ontstaat er een samenwerking tussen vluchtelingen die een opleiding als kok hebben en restaurants. Een week land nemen ze de leiding over de potten en pannen, met de bedoeling om mensen open te stellen voor andere smaken en zo ook uiteindelijk voor andere culturen. Ondertussen nemen 15 steden deel aan het project en ontvangen zo’n 200 restaurants vluchtelingen in hun keuken.

Voor het derde jaar op keer nemen 8 koks het roer over in 8 Brusselse restaurants. Vanavond kan je in Les Gastrosophes proeven van de Syrische keuken met Omar en Shahla Alshawi. Of je kan ook Syrisch-Libanees eten in restaurant Le Local waar Kamal Kaosara vanavond en zaterdagmiddag aan het roer zit. Bij Henri kan je tot zondag elke middag de Irakese cuisine degusteren met Omar Ghatfan. Ali Al Krizi zal tot 26 juni ‘s middags en ‘s avonds de keuken overnemen van Le Mess en het een Iraaks-Libanees tintje geven. Op woensdag 19 juni kan je bij Humus en Hortense ook ondergedompeld worden in de Syrische keuken met Abdell Baset. Daar is het helaas wel al volzet. Net zoals bij San Sablon, waar Abdulrahman Al-Jasem ook Syrische keuken serveert op donderdag 20 juni. Je kan wel nog Iraaks eten van kok Omar Ghatfan op maandag 24 en dinsdag 25 juni bij Le Tournant. Tenslotte neemt Ifrah Daha de leiding van de keuken van L’estaminet voor een Somalische avond op 26 juni.