Vleesrestaurant ‘Aux Pavés de Bruxelles’ sluit de deuren JCV

15 augustus 2019

21u36 0 Brussel Het bekende restaurant Aux Pavés de Bruxelles gaat sluiten. Dat kondigen de uitbaters aan. Als oorzaak wijzen ze naar de aanslagen van 2016 en de instelling van de voetgangerszone.

Uitbaters Steve en Laure kondigen in een mededeling op Facebook aan dat ze het na 29 jaar voor bekeken houden. “We willen onze klanten, vrienden, leveranciers en onze fantastische ploeg vanuit de grond van ons hart bedanken voor 29 fantastische jaren”, klinkt het. “Maar sinds de aanslagen, de creatie van de voetgangerszone, de werken en de mobiliteit kunnen we er niet langer omheen.”

Aux Pavés de Bruxelles in de Kaasmarkt, op een steenworp van de Grote Markt, is een bekend vleesrestaurant. Het is nog niet duidelijk of er een overnemer wordt gezocht.