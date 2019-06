Vlaamsesteenweg wordt schoolstraat: “Mensen laten proeven van autoluwe wijk” JCV

12 juni 2019

13u51 1 Brussel De Stad Brussel is gestart met een tweede test voor een schoolstraat op de Vlaamsesteenweg. Sinds dinsdag wordt het stuk van de steenweg tussen de Oppemstraat en het kanaal op bepaalde tijdstippen afgesloten. Op termijn wil de Stad zo veel mogelijk scholen warm maken om een schoolstraat in te richten.

Dit is de tweede test van de Stad met een schoolstraat, na de Molenbeekstraat. Daar werd na de paasvakantie al een schoolstraat ingericht. De evaluatie daarvan was positief. “Het effect is meteen zichtbaar: kinderen hebben meer plaats en vrijheid, het getoeter van auto’s verstomt en de omgeving wordt kalmer”, zegt Schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen). “We moeten mensen zin geven om te voet te komen of de fiets nemen.”

Een schoolstraat is een straat aan de ingang van een school, die bij het begin en het einde van de schooldag tijdelijk wordt afgesloten voor inrijdend verkeer. Je kan de straat op dat moment alleen te voet of met de fiets in. Voor de Vlaamsesteenweg wordt het concept nu drie weken uitgetest.

Om te leven

Op termijn wil Brussel nog veel meer schoolstraten inrichten. “De bedoeling is om met tests ouders en directies mee op de kar te krijgen”, aldus Dhondt. “Een schoolstraat is meer dan een straat die we afsluiten wanneer kinderen toekomen en naar huis gaan. We willen mensen laten proeven van een autoluwe wijk. Het is een manier om te tonen dat onze wijken er zijn om in te leven, niet om door te rijden. Vanaf volgend schooljaar beslissen we waar er definitief zulke straten komen.”

Een studiebureau zal de Stad helpen met het analyseren en uitwerken van de aanvragen. Daarvoor wordt 265.000 euro uitgetrokken.