Vlaamse oppositiepartijen willen zo snel mogelijk Gezondheidscommissie bijeen laten komen JMBB SRB

31 juli 2020

16u52 0 Brussel Brussels N-VA-parlementslid Gilles Verstraeten en zijn CD&V-collega Bianca Debaets vragen dat er zo snel mogelijk een zitting van de commissie Gezondheid wordt georganiseerd. Nu de coronacijfers in het Brussels Gewest bloedrood kleuren, zet de oppositie druk om snel actie te ondernemen.

Gilles Verstraeten richtte vrijdag een brief aan de voorzitter van de commissie Ibrahim Dönmez (PS) en parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS).“Het aantal coronabesmettingen in het Brussels Gewest schiet de hoogte in. De tweede golf heeft zich duidelijk ingezet. Mijn fractie vindt het dan ook noodzakelijk om de Gezondheidscommissie bijeen te laten komen”, klinkt het.

CD&V-parlementslid Bianca Debaets lanceert zelf ook een oproep. Ze vindt dat er meer coördinatie moet gebeuren via het gewest en klaagt het gebrek aan ‘sense of urgency’ aan bij de bevoegde ministers Maron en Van den Brandt. “De testcapaciteit blijkt onvoldoende, de contact tracing loopt spaak en van gewestelijke aansturing is al helemaal geen sprake”, klinkt het in een persmededeling.