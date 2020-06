Vlaams Belang mag geen Bpost-uniformen meer tonen in campagnes Wouter Hertogs

22 juni 2020

14u15 0 Brussel Het Vlaams Belang mag geen uniformen of andere beeltenissen van bpost meer tonen in haar publicitaire campagnes. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Brussel beslist.

Vlaams Belang had via sociale media een videocampagne verspreid met als titel “Kleur Vlaanderen Vlaams”. In een filmpje van die campagne was 12 seconden lang een actrice te zien in een bpost-uniform, maar de partij had geen toestemming voor het gebruik van het uniform of het bpost-logo. In de video deelt de partij gratis leeuwenvlaggen uit zodat op 11 juli, de Vlaamse feestdag, Vlaanderen zwart-geel zou kleuren. Bpost merkte het filmpje op 11 juni op en stuurde nog dezelfde dag een ingebrekestelling via email, gevolgd door een tweede ingebrekestelling de dag nadien. De partij reageerde door te melden dat het de zaak zou voorleggen aan haar juridische dienst en aan een advocaat. Omdat het filmpje intussen beschikbaar bleef op de website en sociale mediakanalen van Vlaams Belang, stapte bpost naar de ondernemingsrechtbank en stelde een stakingsvordering in. Volgens bpost had Vlaams Belang geen toestemming om haar logo en uniform te gebruiken en kon dat gebruik een aantasting van het bpost-merk veroorzaken. $

De ondernemingsrechtbank gaf het bedrijf op dat punt gelijk. “Door de politieke recuperatie in een politieke campagne, van eender welke strekking, van het merk wordt mogelijk afbreuk gedaan aan de reputatie van dat merk”, klinkt het in het vonnis. “Door op zeer prominente wijze het kenmerkende uniform van bpost, waarop het merk van bpost is aangebracht, te gebruiken in de videocampagne terwijl een van de kernactiviteiten van bpost op geënsceneerde wijze wordt nagespeeld, creëren verwerende partijen een associatie tussen hun politieke strekking en campagne enerzijds en bpost anderzijds, hetgeen tot mogelijke afbreuk aan de neutrale reputatie van het merk leidt.”