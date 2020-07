Vlaams Belang ‘herstelt’ Congomonument in Jubelpark Redactie

02 juli 2020

11u38

Bron: Belga 0 Brussel Vlaams Belang-senator Bob De Brabandere en Dries Van Langenhove, lid van de Vlaams Belangkamerfractie, hebben deze voormiddag een symbolische actie gevoerd tegen wat zij "de huidige beeldenstorm en verontschuldigingscultus" noemen. Aan het Congomonument in het Jubelpark in Brussel plaatsten ze de woorden 'Arabisch' en 'arabe' terug.

De partij vindt het immers zeer dubbel dat men vandaag in naam van de bevolking verontschuldigingen moet aanbieden voor wat het in een ver verleden is verricht door anderen, "en men tegelijkertijd zwijgt over de misdaden die vandaag nog steeds aan de gang zijn". Dat de woorden 'Arabische' of 'arabe' van het Congomonument in het Jubelpark werden geschrapt, zijn wat dat betreft "symptomatisch voor deze hypocrisie".

Op het Congomonument in het Jubelpark (het 'Monument voor de Belgische pioniers in Congo') stond oorspronkelijk "L'héroïsme militaire belge anéantit l'arabe esclavagiste / De Belgische militaire heldenmoed verdelgt den Arabische slavendrijver". Volgens Vlaams belang is het vooral het woord 'arabe/Arabische' dat een doorn in het oog bleek. In de jaren '80 werd het voor het eerst weggebeiteld, waarna het even later terug tevoorschijn kwam. Sinds 2015 is het woord echter definitief verdwenen, omdat het als "kwetsend" werd bestempeld voor de gehele Arabische gemeenschap.

“Verontschuldigingscultus”

"Hypocriet", volgens Vlaams Belang, aangezien de Arabische slavenhandelaars wel degelijk een historische rol van belang speelden tot dan toe in de regio. De partij plaatste de woorden dan ook symbolisch terug. "Immers als voor de ene soort misdaden excuses moeten komen, waarom verwijderen we dan de andere? "

Voor De Brabandere moet de 'verontschuldigingscultus' stoppen: "Maar dat wil niet zeggen dat de wreedheden uit het verleden moeten ontkend worden. Dat geldt voor Leopold II, maar ook voor andere boosdoeners. En al zeker voor misdaden die tot de dag vandaag verder gaan in bepaalde contreien zoals slavernij.”