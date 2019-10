Vivaqua halveert factuur van organisaties die daklozen laten douchen JCV

24 oktober 2019

15u21 0 Brussel Vzw’s die gratis douches bieden aan daklozen, krijgen 50 procent korting op hun waterfactuur. Dat laat de Brusselse watermaatschappij Vivaqua weten. Die schat dat de geste zo’n 130.000 euro zal kosten.

Heel wat organisaties zoals Doucheflux, Het Fonteintje of Rolling Douche bieden nu al sanitaire diensten aan de naar schatting 4.000 daklozen in Brussel. De waterfactuur daarvan is niet min en loopt in sommige gevallen op tot 2.500 à 3.500 euro per jaar.

Vivaqua zal die organisaties daarom een forse korting geven. “Wij willen ons steentje bijdragen”, zegt directeur Laurence Bovy aan Bruzz. De watermaatschappij past het project in onder ‘Corporate social responsability’. Zij verbindt daar wel enkele voorwaarden aan. De organisaties moeten als hoofddoel hebben om daklozen sanitair te bieden. Wie algemene hulp aan daklozen biedt, valt dus uit de boot.

Vivaqua schat dat het project zo’n 130.000 euro per jaar zal kosten. Organisaties die de korting willen krijgen, moeten zich aanmelden via de website van Vivaqua. De watermaatschappij zal daarna onderzoeken of de aanvragers wel degelijk in aanmerking komt voor de korting. Als het budget hoger uitvalt dan eerst geschat, mag dat geen probleem zijn. “Elke vzw die recht heeft op de korting, zal die krijgen”, klinkt het.