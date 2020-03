Vivaqua blaast aanpassing van waterprijs voor gemeenschappelijke tellers af JCV

05 maart 2020

08u21 0 Brussel Het progressieve watertarief voor Brusselaars met een gemeenschappelijke teller is niet meer. De raad van Bestuur van watermaatschappij Vivaqua besliste woensdag om de verandering af te voeren. Tegen de prijsaanpassing was de laatste dagen heel wat protest gekomen omdat ze zou leiden tot een prijsverhoging van 20 procent.

Vivaqua zelf liet woensdagavond weten dat de prijsverhoging van de baan was. Ook alle facturen die sinds het begin van dit jaar zijn uitgeschreven, worden geannuleerd. Dinsdag waren minister van Energie, Alain Maron (Ecolo), en Vivaqua-directrice Laurence Bovy overeengekomen de maatregel op te schorten.

De raad van bestuur betreurt in haar mededeling “ten zeerste de administratieve uitvoering door de diensten van een wettekst zonder dat de mogelijke sociale gevolgen ervan correct zijn ingeschat en zonder de instemming van de raad van bestuur”.

In afwachting van een nieuw globaal akkoord over de waterprijs, wordt de maatregel dus opgeschort. De raad geeft de directie ook de opdracht om zo snel mogelijk de betrokken abonnees te informeren en de interne procedures te herzien “om ervoor te zorgen dat een dergelijke situatie zich niet meer kan voordoen”.

Dit jaar kon de waterprijs in Brussel voor het eerst in vijf jaar weer stijgen. Die was immers in 2014 bevroren. Volgens Vivaqua is de verhoging van de waterprijs broodnodig om te kunnen blijven investeren in de infrastructuur en in het rioolnet.