Viruswaanzin betoogt in Brussel: coronamaatregelen werden even ‘vergeten’, maar politie deelde geen pv’s uit Robby Dierickx

16 augustus 2020

15u47 91 Brussel In Brussel hebben enkele honderden mensen zondagmiddag betoogd tegen de coronamaatregelen. De manifestatie werd georganiseerd door de vzw Viruswaanzin. Onder de manifestanten waren heel wat mensen zonder mondmasker. Ook de regels rond social distancing werden niet gerespecteerd. Toch werden er geen pv’s uitgedeeld.

De manifestatie aan de Financietoren in Brussel werd op poten gezet door de vzw Viruswaanzin. De leden protesteerden er tegen de coronamaatregelen. De organisatoren erkennen de ernst van het coronavirus wel, maar vinden dat de overheid paniekmaatregelen nam die de economie fors schaden. Ze hadden opgeroepen om zondag te betogen en daarbij de geldende maatregelen wel na te leven. Dat was echter bij velen niet het geval.

Zo daagde een heel deel van de deelnemers zonder mondmasker op. Anderen droegen hun mondkapje dan weer met opzet verkeerd. Daarnaast werd er ook geen afstand tussen de verschillende deelnemers bewaard. De deelnemers uitten niet alleen hun ongenoegen over de maatregelen, maar zamelden ook ontslagbrieven voor viroloog Marc Van Ranst in.

Zelda Schrama uit Scherpenheuvel-Zichem was één van de aanwezigen. Zij knipte een mondmasker stuk zodat haar mond niet bedekt was. “Omdat zo’n verdomd mondmasker simpelweg niet helpt”, vindt ze. “Zelfs met het dragen van een mondkapje kan je nog besmet geraken.” Ze protesteert ook tegen de virologen en de epidemiologen die volgens haar “in de zakken van Bill Gates zitten”.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet iedereen vanaf 12 jaar sinds woensdag een mondmasker dragen. De politie was ter plaatse, maar deelde geen processen-verbaal uit. “De organisatoren hadden zelf stewards bij die de deelnemers erop wezen dat ze zich aan de afspraken moeten houden”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. Hoeveel deelnemers er exact waren, is niet duidelijk volgens de politie omdat ze telkens in grote groepen aankwamen en weer vertrokken.