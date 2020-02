Vincent Fierens en broer slachtoffer van geweld om gsm en geld MKV

09 februari 2020

20u21 2

Vincent Fierens, één van de vaste stemmen van Qmusic werd zaterdagnacht aangevallen op de Kunstberg. Zo schrijft hij op zijn Instagram. Hij en zijn broer zouden op stap geweest zijn en werden om 2uur ‘s nachts door drie jongeren gevraagd om hun gsm’s en portefeuilles af te geven.

Op Instagram is duidelijk te zien dat ze dat niet zomaar hebben gedaan. “Toen we weigerden ontstond een gevecht dat hooguit 45sec heeft geduurd”, schrijft Fierens. “Gevolg: vertrouwen in de mensheid kwijt, beetje vlees en bloed verloren maar gsm en portefeuille met succes kunnen verdedigen.”

Tot nog toe heeft de woordvoerster van politie Brussel geen weet van een klacht dat door het duo werd neergelegd.