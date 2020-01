Villo boert achteruit: een vijfde minder fietsen ontleend JCV

08 januari 2020

12u30 0 Brussel De deelfietsen van Villo doen het minder goed. Zo daalde het aantal Villo’s dat ontleend werd de laatste twee jaar met bijna 20 procent. De komst van elektrische deelfietsen moet de trend omkeren.

Dat zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) als antwoord op een vraag van Emmanuel De Bock (Défi). In de eerste acht maanden van 2019 werden de Villofietsen elke maand gemiddeld 114.300 keer gebruikt. In 2017 was dat nog 140.000 keer per maand. Dat is een daling met bijna 20 procent.

De laatste jaren maakten verschillende nieuwe mobiliteitsdiensten hun intrede op de Brusselse markt. Denk maar aan de horde aanbieders van elektrische deelsteps of de komst van de elektrische Jump-fietsen van Uber. “Toch kan de daling niet zomaar aan die nieuwe aanbieders toegeschreven worden”, zegt Van den Brandt. “Zij bieden niet dezelfde diensten als het gaat om tarieven, flexibiliteit of geografische dekking.”

Veel deeldiensten zijn immers niet actief in heel het Brussels Gewest, in tegenstelling tot Villo. “Andere factoren kunnen ook een effect hebben, zoals het stijgende bezit van privéfietsen of de algemene achteruitgang van de markt”, aldus Van den Brandt. “Al hopen we dat de komst van de elektrische Villo de trend zal omkeren.”

Die elektrische Villo werd eind november gelanceerd. Villo wil ongeveer een derde van zijn vloot vervangen door elektrische fietsen.